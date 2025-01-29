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Результаты дня МХЛ 29 января 2025 года

Результаты дня МХЛ 29 января 2025 года
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29 января прошли 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Окончен
0 : 4
Омские Ястребы
Омск
0:1 Харионов (Смышляев) – 04:26 (5x5)     0:2 Харионов (Левченко, Корзин) – 09:40 (5x5)     0:3 Харионов (Корзин, Смышляев) – 29:18 (5x5)     0:4 Левченко (Харионов, Корзин) – 54:30 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
0 : 3
Белые Медведи
Челябинск
0:1 Телегин (Щеглов, Шакалов) – 20:47 (5x4)     0:2 Хейбатов (Киселев, Гатауллин) – 31:00 (5x5)     0:3 Колодий (Кузнецов) – 59:59 (en)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 Калиев (Вялов, Попов) – 11:24 (5x5)     0:2 Потапов (Калиев) – 26:38 (5x4)     1:2 Нечаев (Сысоев, Фёдоров) – 59:55 (6x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
11 : 3
Красноярские Рыси
Красноярск
1:0 Шайхлисламов (Бабенко) – 05:19 (5x5)     2:0 Загребин (Кочуров, Ахсянов) – 06:51 (5x5)     3:0 Фогельнест (Колесников, Пыхтин) – 13:13 (5x5)     4:0 Кочуров (Ахсянов, Загребин) – 13:34 (5x5)     4:1 Черкасов (Вуйченко) – 14:53 (5x5)     5:1 Фогельнест (Колесников, Галако) – 18:56 (5x5)     6:1 Галако (Колесников, Пискунов) – 23:16 (5x5)     6:2 Лазарев (Черкасов, Вуйченко) – 23:33 (5x5)     7:2 Бабенко (Кольцов, Пыхтин) – 32:44 (5x5)     8:2 Буздыганов (Волков, Ахсянов) – 44:20 (5x4)     8:3 Коротков (Деречев) – 45:47 (5x5)     9:3 Кольцов (Шайхлисламов, Пыхтин) – 47:59 (5x5)     10:3 Брыксин (Адамян, Буздыганов) – 48:37 (5x5)     11:3 Бабенко (Хафзетдинов, Галако) – 59:53 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
4 : 2
Снежные Барсы
Астана
1:0 Горбунов (Скутин, Михальченко) – 19:27 (5x5)     2:0 Павлов (Ворфоломеев, Кривоножкин) – 28:10 (5x5)     3:0 Меркесов (Фёдоров) – 37:12 (5x5)     4:0 Михальченко (Шагаев, Скутин) – 55:59 (5x5)     4:1 Шапоров (Медведев, Перкин) – 56:24 (5x5)     4:2 Русланулы (Корчагин) – 59:34 (6x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
1 : 4
Локо
Ярославль
0:1 Эльблаус – 19:16 (4x4)     0:2 Филевский (Зилев, Шапкин) – 22:56 (5x5)     0:3 Елезов (Дудоров, Зилев) – 26:01 (4x5)     0:4 Елезов (Сурин, Зилев) – 46:11 (5x4)     1:4 Донцов (Патрихаев) – 52:03 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 18:30 МСК
Локо-76
Ярославль
Окончен
1 : 4
Реактор
Нижнекамск
0:1 Сиразетдинов (Бородинов, Бирдычкин) – 19:15 (5x5)     1:1 Максимов (Беляков) – 27:56 (5x5)     1:2 Курбатов (Бородинов) – 41:49 (5x5)     1:3 Криволапов (Соколов, Муртазин) – 43:07 (5x3)     1:4 Столяров (Гизятов, Слепков) – 48:44 (4x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
МХК Атлант
Московская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Окончен
1 : 6
Академия СКА-Юниор
Московская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 19:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Окончен
2 : 3
Б
Спутник
Альметьевск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Окончен
1 : 0
Алмаз
Череповец

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 39 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60), на третьем — «Ирбис» (58).

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