Три российских хоккейных клуба рассматривают возможность выступления в чемпионате Беларуси
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Российский хоккейный клуб «Брянск» рассматривает возможность присоединения к числу участников Белорусской экстралиги, сообщает «Белорусский хоккей».
Клуб испытывает недостаток финансов, а также у него слишком небольшая вместительность домашней арены, чтобы претендовать на участие в ВХЛ. По информации источника, ещё два клуба из приграничных областей России рассматривают выступление в чемпионате Беларуси — «Калуга» и «Липецк».
Напомним, в нынешнем сезоне белорусской экстралиги принимает участие «Славутич» из российского города Смоленска. На данный момент российская команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.
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