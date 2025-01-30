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Дмитрий Куликов провёл 1000-й матч в карьере в НХЛ

Дмитрий Куликов провёл 1000-й матч в карьере в НХЛ
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
1 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский защитник Дмитрий Куликов, для которого этот матч стал 1000-м за карьеру в НХЛ. Отметим, в этой игре он отметился результативной передачей.

Всего за карьеру в НХЛ Куликов принял участие в 1000 матчах, в которых записал в свой актив 49 голов и 196 результативных передач при коэффициенте полезности «-30».

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