Дмитрий Куликов провёл 1000-й матч в карьере в НХЛ

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский защитник Дмитрий Куликов, для которого этот матч стал 1000-м за карьеру в НХЛ. Отметим, в этой игре он отметился результативной передачей.

Всего за карьеру в НХЛ Куликов принял участие в 1000 матчах, в которых записал в свой актив 49 голов и 196 результативных передач при коэффициенте полезности «-30».

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