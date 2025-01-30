Шайба Хуснутдинова помогла «Миннесоте» без Капризова победить «Торонто»
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Сегодня, в ночь с 29 на 30 января мск на льду «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Миннесота Уайлд». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хуснутдинов (Лауко, Шор) – 07:07 0:2 Сперджен (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 15:35 (pp) 1:2 Нюландер (Хольмберг, Доми) – 48:16 1:3 Фолиньо (Годро) – 59:45
В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские защитник Джаред Сперджен и форвард Маркус Фолиньо. Также гол на счету российского нападающего Марата Хуснутдинова.
У «Торонто» единственный гол забил шведский форвард Вильям Нюландер.
«Торонто» начнёт выездную серию и сыграет с «Эдмонтон Ойлерз» 2 февраля. «Миннесота» на выезде встретится с «Монреаль Канадиенс» также 31 января.
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