Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шат-аут Бобровского и ассист Куликова принесли «Флориде» победу над «Лос-Анджелесом»

В ночь с 29 на 30 января мск на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:0.

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил все 30 бросков в створ и оформил «сухой» матч. Его одноклубник защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей на первый гол «Пантерз» на пятой минуте.

Заброшенные шайбы флоридцев на счету Сэма Беннетта, финского капитана команды Александра Баркова и Мэттью Ткачука, который поразил пустые ворота и набрал три очка (1+2).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.