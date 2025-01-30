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Флорида Пантерз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 30 января 2024, счет 3:0, НХЛ 2024-2025

Шат-аут Бобровского и ассист Куликова принесли «Флориде» победу над «Лос-Анджелесом»
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В ночь с 29 на 30 января мск на льду «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55     2:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 44:43 (pp)     3:0 Ткачук (Луостаринен, Экблад) – 58:48    

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил все 30 бросков в створ и оформил «сухой» матч. Его одноклубник защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей на первый гол «Пантерз» на пятой минуте.

Заброшенные шайбы флоридцев на счету Сэма Беннетта, финского капитана команды Александра Баркова и Мэттью Ткачука, который поразил пустые ворота и набрал три очка (1+2).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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