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«Филадельфия» всухую проиграла «Нью-Джерси» с заменой Федотова, у Мичкова — «-1»

«Филадельфия» всухую проиграла «Нью-Джерси» с заменой Федотова, у Мичкова — «-1»
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Сегодня, в ночь с 29 на 30 января мск на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфия Флайерз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Палат (Хьюз, Братт) – 20:54 (pp)     2:0 Хьюз – 26:27     3:0 Бастиан (Майер, Хьюз) – 32:41 (pp)     4:0 Мерсер – 33:43     5:0 Хьюз (Братт, Песке) – 41:58    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились чешский форвард Ондржей Палат, американцы Люк Хьюз и Джек Хьюз, канадские нападающие Натан Бастиан и Доусон Мерсер.

Российского вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова поменяли после четырёх пропущенных шайб на шведского голкипера Самуэля Эрссона. Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Нью-Джерси» начнёт выездную серию и сыграет с «Баффало Сэйбрз» 2 февраля. «Филадельфия» дома встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» также 31 января.

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