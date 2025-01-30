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«Филадельфия» всухую проиграла «Нью-Джерси» с заменой Федотова, у Мичкова — «-1»

Сегодня, в ночь с 29 на 30 января мск на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфия Флайерз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 5:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились чешский форвард Ондржей Палат, американцы Люк Хьюз и Джек Хьюз, канадские нападающие Натан Бастиан и Доусон Мерсер.

Российского вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова поменяли после четырёх пропущенных шайб на шведского голкипера Самуэля Эрссона. Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Нью-Джерси» начнёт выездную серию и сыграет с «Баффало Сэйбрз» 2 февраля. «Филадельфия» дома встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» также 31 января.