Сергей Бобровский признан первой звездой матча НХЛ «Флорида» — «Лос-Анджелес»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан экспертами НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0), который завершился в Санрайзе в ночь с 29 на 30 января мск.

Бобровский остался в этой игре «сухим», отразив все 30 бросков в створ своих ворот (100%).

Статус второй звезды матча получил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук, на счету которого три набранных очка — заключительный гол встречи в пустые ворота и результативные передачи на первую и вторую шайбы «Пантерз». Третьей звездой стал форвард флоридцев Сэм Беннетт, открывший счёт на пятой минуте игры.

Видео: Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»