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Сергей Бобровский признан первой звездой матча НХЛ «Флорида» — «Лос-Анджелес»

Сергей Бобровский признан первой звездой матча НХЛ «Флорида» — «Лос-Анджелес»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан экспертами НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0), который завершился в Санрайзе в ночь с 29 на 30 января мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55     2:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 44:43 (pp)     3:0 Ткачук (Луостаринен, Экблад) – 58:48    

Бобровский остался в этой игре «сухим», отразив все 30 бросков в створ своих ворот (100%).

Статус второй звезды матча получил нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук, на счету которого три набранных очка — заключительный гол встречи в пустые ворота и результативные передачи на первую и вторую шайбы «Пантерз». Третьей звездой стал форвард флоридцев Сэм Беннетт, открывший счёт на пятой минуте игры.

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Видео: Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»

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