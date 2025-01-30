«Флорида» отреагировала на «сухой» матч Сергея Бобровского

Официальный аккаунт «Флориды Пантерз» в социальной сети X отреагировал на игру 36-летнего вратаря Сергея Бобровского. Российский голкипер в домашнем матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0) оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 30 бросков в створ.

«Никогда нельзя недооценивать Боба!» — написала пресс-служба «Флориды» в тексте поста.

Этот матч стал для Сергея Бобровского 34-м в текущем регулярном чемпионате (21 победа, 11 поражений, два поражения не в основное время) и вторым сыгранным на ноль.

«Пантерз» с 63 очками в 52 матчах занимают четвёртое место в Восточной конференции НХЛ.

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