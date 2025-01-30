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«Флорида» отреагировала на «сухой» матч Сергея Бобровского

«Флорида» отреагировала на «сухой» матч Сергея Бобровского
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Официальный аккаунт «Флориды Пантерз» в социальной сети X отреагировал на игру 36-летнего вратаря Сергея Бобровского. Российский голкипер в домашнем матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0) оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив 30 бросков в створ.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55     2:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 44:43 (pp)     3:0 Ткачук (Луостаринен, Экблад) – 58:48    

«Никогда нельзя недооценивать Боба!» — написала пресс-служба «Флориды» в тексте поста.

Этот матч стал для Сергея Бобровского 34-м в текущем регулярном чемпионате (21 победа, 11 поражений, два поражения не в основное время) и вторым сыгранным на ноль.

«Пантерз» с 63 очками в 52 матчах занимают четвёртое место в Восточной конференции НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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Видео: Бобровского поздравили с историческим рекордом

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