Бобровский стал вторым российским вратарём по «сухим» матчам в НХЛ, догнав Хабибулина

36-летний голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на второе место в рейтинге российских вратарей по количеству матчей без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В ночь с 29 на 30 января мск в домашнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0) Бобровский отразил 30 бросков в створ и оформил шат-аут, который стал для него 46-м в карьере. Таким образом, Сергей догнал по количеству «сухарей» в регулярных сезонах НХЛ Николая Хабибулина, на счету которого 46 таких матчей в 799 сыгранных. Бобровскому для достижения этого показателя потребовалось 734 игры.

В рейтинге российских вратарей по количеству шат-аутов Бобровский и Хабибулин уступают только Евгению Набокову, на счету которого 59 «сухих» в 697 матчах НХЛ.

Видео: Бобровский с флагом России произнёс речь на чемпионском параде