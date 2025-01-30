Сергей Бобровский вошёл в топ-35 вратарей НХЛ по количеству шат-аутов

36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на 35-е место в общем рейтинге вратарей по количеству «сухих» матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю лиги.

В ночь с 29 на 30 января мск в домашнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0) Бобровский отразил 30 бросков в створ и оформил шат-аут, который стал для него 46-м в карьере. Таким образом, Сергей догнал по количеству «сухарей» в регулярных сезонах НХЛ Николая Хабибулина и Кена Драйдена, разделив с ними места с 34-го по 36-е. При этом в скорости достижения показателя в 46 шат-аутов Бобровский (734 матча) уступает Драйдену (397 матчей) и опережает Хабибулина (799 матчей).

Лидером рейтинга по количеству шат-аутов за всю историю НХЛ является Мартин Бродо, 125 раз сыгравший «на ноль» в 1266 матчах регулярных сезонов.

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