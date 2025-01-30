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Сергей Бобровский вошёл в топ-35 вратарей НХЛ по количеству шат-аутов

Сергей Бобровский вошёл в топ-35 вратарей НХЛ по количеству шат-аутов
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36-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на 35-е место в общем рейтинге вратарей по количеству «сухих» матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55     2:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 44:43 (pp)     3:0 Ткачук (Луостаринен, Экблад) – 58:48    

В ночь с 29 на 30 января мск в домашнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0) Бобровский отразил 30 бросков в створ и оформил шат-аут, который стал для него 46-м в карьере. Таким образом, Сергей догнал по количеству «сухарей» в регулярных сезонах НХЛ Николая Хабибулина и Кена Драйдена, разделив с ними места с 34-го по 36-е. При этом в скорости достижения показателя в 46 шат-аутов Бобровский (734 матча) уступает Драйдену (397 матчей) и опережает Хабибулина (799 матчей).

Лидером рейтинга по количеству шат-аутов за всю историю НХЛ является Мартин Бродо, 125 раз сыгравший «на ноль» в 1266 матчах регулярных сезонов.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Фанаты «Флориды» скандируют имя Бобровского

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