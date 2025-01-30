НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 января
Поделиться
Сегодня, 30 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хуснутдинов (Лауко, Шор) – 07:07 0:2 Сперджен (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 15:35 (pp) 1:2 Нюландер (Хольмберг, Доми) – 48:16 1:3 Фолиньо (Годро) – 59:45
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55 2:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 44:43 (pp) 3:0 Ткачук (Луостаринен, Экблад) – 58:48
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Палат (Хьюз, Братт) – 20:54 (pp) 2:0 Хьюз – 26:27 3:0 Бастиан (Майер, Хьюз) – 32:41 (pp) 4:0 Мерсер – 33:43 5:0 Хьюз (Братт, Песке) – 41:58
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 05:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Хьюз, Петтерссон) – 07:11 1:1 Новак (Л'Эрё, Бэррон) – 08:41 1:2 Карлссон (Майерс, Хьюз) – 21:28 1:3 Зутер – 59:41 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
3-й период
2 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сергачёв (Шмальц, Кули) – 14:51 (pp) 1:1 Петтерссон (Кросби, Грызлик) – 26:40 2:1 Карконе (Марино, Бьюгстад) – 28:36 2:2 Карлссон – 46:17
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 73 очка после 50 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 73 очками после 52 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 января 2025
-
08:10
-
07:40
-
07:05
-
06:43
-
06:05
-
05:44
-
05:40
-
05:37
-
04:13
- 29 января 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
23:05
-
22:40
-
22:20
-
21:55
-
21:30
-
21:09
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
20:02
-
19:58
-
19:41
-
19:04
-
18:56
-
18:45
-
18:20
-
17:57
-
17:45
-
17:20