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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 30 января
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Сегодня, 30 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хуснутдинов (Лауко, Шор) – 07:07     0:2 Сперджен (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 15:35 (pp)     1:2 Нюландер (Хольмберг, Доми) – 48:16     1:3 Фолиньо (Годро) – 59:45    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55     2:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 44:43 (pp)     3:0 Ткачук (Луостаринен, Экблад) – 58:48    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Палат (Хьюз, Братт) – 20:54 (pp)     2:0 Хьюз – 26:27     3:0 Бастиан (Майер, Хьюз) – 32:41 (pp)     4:0 Мерсер – 33:43     5:0 Хьюз (Братт, Песке) – 41:58    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 05:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Хьюз, Петтерссон) – 07:11     1:1 Новак (Л'Эрё, Бэррон) – 08:41     1:2 Карлссон (Майерс, Хьюз) – 21:28     1:3 Зутер – 59:41 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
3-й период
2 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сергачёв (Шмальц, Кули) – 14:51 (pp)     1:1 Петтерссон (Кросби, Грызлик) – 26:40     2:1 Карконе (Марино, Бьюгстад) – 28:36     2:2 Карлссон – 46:17    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 73 очка после 50 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 73 очками после 52 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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