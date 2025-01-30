Расписание матчей КХЛ на 30 января 2025 года

Сегодня, 30 января, пройдут пять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2025, четверг. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

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Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 51 матча. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московский «Спартак».

Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 70 очков после 52 матчей. В тройку на Востоке входят уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист».

Регулярный чемпионат КХЛ продлится по 23 марта 2025 года и включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча. Плей-офф пройдёт с 26 марта по 25 мая 2025 года.