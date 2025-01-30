Расписание матчей КХЛ на 30 января 2025 года
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Сегодня, 30 января, пройдут пять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 51 матча. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московский «Спартак».
Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 70 очков после 52 матчей. В тройку на Востоке входят уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист».
Регулярный чемпионат КХЛ продлится по 23 марта 2025 года и включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча. Плей-офф пройдёт с 26 марта по 25 мая 2025 года.
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