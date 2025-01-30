Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей КХЛ на 30 января 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 30 января 2025 года
Комментарии

Сегодня, 30 января, пройдут пять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет ярославский «Локомотив», который набрал 80 очков после 51 матча. В тройку на Западе входят череповецкая «Северсталь» и московский «Спартак».

Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги возглавляет челябинский «Трактор», который набрал 70 очков после 52 матчей. В тройку на Востоке входят уфимский «Салават Юлаев» и екатеринбургский «Автомобилист».

Регулярный чемпионат КХЛ продлится по 23 марта 2025 года и включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча. Плей-офф пройдёт с 26 марта по 25 мая 2025 года.

Материалы по теме
«Авангард» чудом не отыгрался с 0:3, капитан «Салавата» в реанимации. Итоги дня в КХЛ
«Авангард» чудом не отыгрался с 0:3, капитан «Салавата» в реанимации. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android