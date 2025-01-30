Гол Кросби в овертайме принёс «Питтсбургу» победу над «Ютой», Сергачёв отметился голом

В Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр » прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей в овертайме.

На 15-й минуте матча голом в большинстве счёт открыл российский защитник Михаил Сергачёв, которому ассистировали Ник Шмальц и Логан Кули. Россиянин отметился голом в первом же матче после возвращения от травмы. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, голами отметились Маркус Петтерссон и Майкл Карконе. В середине третьего периода броском в ближний угол счёт сравнял защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон. В овертайме победный гол забил капитан «Пинвингз» Сидни Кросби.