Гол Кросби в овертайме принёс «Питтсбургу» победу над «Ютой», Сергачёв отметился голом
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В Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр » прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сергачёв (Шмальц, Кули) – 14:51 (pp) 1:1 Петтерссон (Кросби, Грызлик) – 26:40 2:1 Карконе (Марино, Бьюгстад) – 28:36 2:2 Карлссон – 46:17 2:3 Кросби (Гласс, Ракелль) – 63:54
На 15-й минуте матча голом в большинстве счёт открыл российский защитник Михаил Сергачёв, которому ассистировали Ник Шмальц и Логан Кули. Россиянин отметился голом в первом же матче после возвращения от травмы. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, голами отметились Маркус Петтерссон и Майкл Карконе. В середине третьего периода броском в ближний угол счёт сравнял защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон. В овертайме победный гол забил капитан «Пинвингз» Сидни Кросби.
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