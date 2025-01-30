Расписание матчей МХЛ на 30 января 2025 года

Сегодня, 30 января, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 30 января 2025, четверг. 14:00 МСК Кузнецкие Медведи Новокузнецк Не начался Белые Медведи Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 30 января 2025, четверг. 15:00 МСК Стальные Лисы Магнитогорск Не начался Мамонты Югры Ханты-Мансийск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 30 января 2025, четверг. 16:00 МСК МХК Молот Пермь Не начался Тюменский Легион Тюмень Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 30 января 2025, четверг. 18:30 МСК Локо-76 Ярославль Не начался Реактор Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 30 января 2025, четверг. 19:00 МСК АКМ Новомосковск Новомосковск Не начался Спутник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 39 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60), на третьем — «Ирбис» (58).