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«Спартак» — СКА. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Расписание матчей МХЛ на 30 января 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 30 января 2025 года
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Сегодня, 30 января, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Не начался
Белые Медведи
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Не начался
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Не начался
Тюменский Легион
Тюмень
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 18:30 МСК
Локо-76
Ярославль
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Не начался
Академия СКА-Юниор
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 68 очков после 40 матчей. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 39 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60), на третьем — «Ирбис» (58).

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