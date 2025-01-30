Расписание матчей ВХЛ на 30 января 2025 года

Сегодня, 30 января, пройдут семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 30 января 2025, четверг. 15:30 МСК Омские Крылья Омск Не начался Горняк-УГМК Верхняя Пышма Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 30 января 2025, четверг. 16:30 МСК Зауралье Курган Не начался Челмет Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 30 января 2025, четверг. 17:00 МСК Рубин Тюмень Не начался Магнитка Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 30 января 2025, четверг. 17:00 МСК Югра Ханты-Мансийск Не начался Южный Урал Оренбургская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 30 января 2025, четверг. 18:30 МСК Торпедо-Горький Нижний Новгород Не начался Челны Набережные Челны Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 30 января 2025, четверг. 19:00 МСК Рязань-ВДВ Рязань Не начался Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 30 января 2025, четверг. 19:00 МСК Олимпия Кирово-Чепецк Не начался Ижсталь Ижевск Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 68 очков после 46 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы также с 68 очками. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, имеющее столько же очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.