Расписание матчей ВХЛ на 30 января 2025 года
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Сегодня, 30 января, пройдут семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 15:30 МСК
Омские Крылья
Омск
Не начался
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Челмет
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Не начался
Магнитка
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
Южный Урал
Оренбургская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Челны
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Не начался
Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Не начался
Ижсталь
Ижевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое набрало 68 очков после 46 сыгранных матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы также с 68 очками. Замыкает тройку лидеров «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, имеющее столько же очков. На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 29 очков за 46 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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