Дмитрий Куликов стал девятым российским игроком, который провёл 1000 матчей в НХЛ

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов принял участие в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0), который стал для него 1000-м за карьеру в НХЛ. В этой игре он отметился результативной передачей.

Куликов стал девятым российским игроком, который провёл 1000 игр в НХЛ. Остальные восемь российских хоккеистов, сыгравшие 1000+ матчей в НХЛ: Александр Овечкин (1460), Алексей Ковалёв (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Фёдоров (1248), Евгений Малкин (1192), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085) и Сергей Зубов (1068).

За свою карьеру в НХЛ Куликов сменил восемь клубов. Российский защитник выступал за «Флориду» (588 матчей), «Виннипег Джетс» (170), «Миннесоту Уайлд» (80), «Анахайм Дакс» (66), «Баффало Сэйбрз» (47), «Нью-Джерси Дэвилз» (38), «Эдмонтон Ойлерз» (10) и «Питтсбург Пингвинз» (6).