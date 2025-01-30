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Дмитрий Куликов стал девятым российским игроком, который провёл 1000 матчей в НХЛ

Дмитрий Куликов стал девятым российским игроком, который провёл 1000 матчей в НХЛ
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Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов принял участие в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0), который стал для него 1000-м за карьеру в НХЛ. В этой игре он отметился результативной передачей.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55     2:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 44:43 (pp)     3:0 Ткачук (Луостаринен, Экблад) – 58:48    

Куликов стал девятым российским игроком, который провёл 1000 игр в НХЛ. Остальные восемь российских хоккеистов, сыгравшие 1000+ матчей в НХЛ: Александр Овечкин (1460), Алексей Ковалёв (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Фёдоров (1248), Евгений Малкин (1192), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085) и Сергей Зубов (1068).

За свою карьеру в НХЛ Куликов сменил восемь клубов. Российский защитник выступал за «Флориду» (588 матчей), «Виннипег Джетс» (170), «Миннесоту Уайлд» (80), «Анахайм Дакс» (66), «Баффало Сэйбрз» (47), «Нью-Джерси Дэвилз» (38), «Эдмонтон Ойлерз» (10) и «Питтсбург Пингвинз» (6).

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