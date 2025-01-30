«Желаю ему сыграть ещё 1000 матчей». Бобровский высказался о юбилейной игре Куликова

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о 1000-м матче российского защитника Дмитрия Куликова. Игрок обороны отметился результативной передачей в своём юбилейном матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0).

«Это определённо была особенная игра для него и особенная игра для нас. Здорово, что мы победили. Он невероятный игрок, профессионал и надёжный защитник. Здорово, что он играет в нашей команде, и я желаю ему сыграть ещё 1000 матчей», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Куликов стал девятым российским игроком, который провёл 1000 игр в НХЛ. За это время российский защитник набрал 245 (49+196) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.