«Не считаю себя особенным. Спасибо болельщикам». Дорожко — о выборе на Матч звёзд КХЛ

Вратарь «Витязя» Максим Дорожко поблагодарил болельщиков за выбор на Матч звёзд КХЛ.

— Болельщики выбрали вас на Матч звёзд КХЛ. Для вас это имеет значение?

— Конечно, спасибо болельщикам за возможность поехать туда. Но я ни в коем случае не считаю себя каким-то особенным. Просто благодарю болельщиков, – сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Матч звёзд КХЛ стартует 8 февраля — в первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.