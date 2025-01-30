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«Не считаю себя особенным. Спасибо болельщикам». Дорожко — о выборе на Матч звёзд КХЛ

«Не считаю себя особенным. Спасибо болельщикам». Дорожко — о выборе на Матч звёзд КХЛ
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Вратарь «Витязя» Максим Дорожко поблагодарил болельщиков за выбор на Матч звёзд КХЛ.

— Болельщики выбрали вас на Матч звёзд КХЛ. Для вас это имеет значение?
— Конечно, спасибо болельщикам за возможность поехать туда. Но я ни в коем случае не считаю себя каким-то особенным. Просто благодарю болельщиков, – сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Матч звёзд КХЛ стартует 8 февраля — в первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Дорожко читайте на «Чемпионате»:
«Слухи о моём переходе в СКА – какой-то непонятный вброс» Интервью с Дорожко
Эксклюзив
«Слухи о моём переходе в СКА – какой-то непонятный вброс» Интервью с Дорожко
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