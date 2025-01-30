Ткачук — о 1000-м матче Куликова: все сегодня выложились на полную ради победы

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук оценил достижение российского защитника Дмитрия Куликова, проведшего свой 1000-й матч в НХЛ. Игрок обороны отметился результативной передачей в своём юбилейном матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0).

«Я знаю, что не все это понимают, но в разгар сезона нашей команде была необходима подобная игра, которая имела бы особенное значение для одного из наших ребят. Все игроки сегодня вышли на площадку и выложились на полную ради победы», – цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Куликов стал девятым российским игроком, который провёл 1000 игр в НХЛ. За это время российский защитник набрал 245 (49+196) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.