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Ткачук — о 1000-м матче Куликова: все сегодня выложились на полную ради победы

Ткачук — о 1000-м матче Куликова: все сегодня выложились на полную ради победы
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук оценил достижение российского защитника Дмитрия Куликова, проведшего свой 1000-й матч в НХЛ. Игрок обороны отметился результативной передачей в своём юбилейном матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55     2:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 44:43 (pp)     3:0 Ткачук (Луостаринен, Экблад) – 58:48    

«Я знаю, что не все это понимают, но в разгар сезона нашей команде была необходима подобная игра, которая имела бы особенное значение для одного из наших ребят. Все игроки сегодня вышли на площадку и выложились на полную ради победы», – цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

Куликов стал девятым российским игроком, который провёл 1000 игр в НХЛ. За это время российский защитник набрал 245 (49+196) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

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