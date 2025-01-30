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Вратарь «Витязя» Дорожко ответил на вопрос, мог ли он перейти в СКА

Вратарь «Витязя» Дорожко ответил на вопрос, мог ли он перейти в СКА
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Вратарь «Витязя» Максим Дорожко ответил на вопрос, мог ли он перейти в СКА в текущем сезоне.

— Ходили слухи, что вы могли и в СКА оказаться. Будто бы за считанные минуты до дедлайна вас обменяли. Есть ли в этом доля правды?
— Это всё слухи. Был какой-то вброс непонятный, чьи-то додумки. Я тогда с агентом созвонился. Мне сказали, что никаких переходов никуда не будет. Буквально через минут 10 после появления этих слухов дали отбой. Просто какой-то вброс, – сказал Дорожко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне 26-летний Дорожко провёл 35 матчей, в которых одержал 11 побед с процентом отражённых бросков 92%.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Дорожко читайте на «Чемпионате»:
«Слухи о моём переходе в СКА – какой-то непонятный вброс» Интервью с Дорожко
Эксклюзив
«Слухи о моём переходе в СКА – какой-то непонятный вброс» Интервью с Дорожко
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