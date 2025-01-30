«Большое событие для команды». Главный тренер «Флориды» — о 1000-м матче Куликова в НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил 1000-й матч российского защитника Дмитрия Куликова в НХЛ. Игрок обороны отметился результативной передачей в своём юбилейном матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0).

«Сегодня Куликов был великолепен. Я думаю, здорово, что Сергей Бобровский, его соотечественник, провёл этот матч «на ноль». Конечно, это большое событие для нашей команды», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Куликов стал девятым российским игроком, который провёл 1000 игр в НХЛ. За это время российский защитник набрал 245 (49+196) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее Бобровский пожелал Куликову сыграть ещё 1000 матчей в НХЛ.