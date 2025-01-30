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Главный тренер «Флориды» Пол Морис провёл свой 1900-й матч в НХЛ

Главный тренер «Флориды» Пол Морис провёл свой 1900-й матч в НХЛ
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис провёл свой 1900-й матч в НХЛ. Юбилейная игра для специалиста выпала на победный матч с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0). В истории НХЛ лишь легендарный Скотти Боумэн провёл больше матчей (2141).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55     2:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 44:43 (pp)     3:0 Ткачук (Луостаринен, Экблад) – 58:48    

«Мы стали больше идти на пятачок и меньше кататься с шайбой по периметру. Мы работали над этим в течение месяца и начинаем делать это всё более последовательно. «Кингз» — действительно хорошая команда по игре в меньшинстве, так что у вас не будет много времени на создание голевых моментов. Преимущество в два гола по такой плотной игре было бы очень сложно отыграть», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

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