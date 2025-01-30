Главный тренер «Флориды» Пол Морис провёл свой 1900-й матч в НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис провёл свой 1900-й матч в НХЛ. Юбилейная игра для специалиста выпала на победный матч с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0). В истории НХЛ лишь легендарный Скотти Боумэн провёл больше матчей (2141).

«Мы стали больше идти на пятачок и меньше кататься с шайбой по периметру. Мы работали над этим в течение месяца и начинаем делать это всё более последовательно. «Кингз» — действительно хорошая команда по игре в меньшинстве, так что у вас не будет много времени на создание голевых моментов. Преимущество в два гола по такой плотной игре было бы очень сложно отыграть», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.