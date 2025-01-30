Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил свой «сухой» матч с «Лос-Анджелесом» (3:0). Россиянин отразил все 29 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи.

«Ребята защищались, как всегда, жёстко. Это была равная, плотная и тяжёлая игра, отличная напряжённая игра. Здорово набрать два очка в таком матче», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Бобровский оформил шат-аут, который стал для него 46-м в карьере. Таким образом, Сергей догнал по количеству «сухарей» в регулярных сезонах НХЛ Николая Хабибулина, на счету которого 46 таких матчей в 799 сыгранных. Бобровскому для достижения этого показателя потребовалось 734 игры.