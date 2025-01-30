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Сергей Бобровский оценил свой «сухой» матч с «Лос-Анджелесом»

Сергей Бобровский оценил свой «сухой» матч с «Лос-Анджелесом»
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил свой «сухой» матч с «Лос-Анджелесом» (3:0). Россиянин отразил все 29 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55     2:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 44:43 (pp)     3:0 Ткачук (Луостаринен, Экблад) – 58:48    

«Ребята защищались, как всегда, жёстко. Это была равная, плотная и тяжёлая игра, отличная напряжённая игра. Здорово набрать два очка в таком матче», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Бобровский оформил шат-аут, который стал для него 46-м в карьере. Таким образом, Сергей догнал по количеству «сухарей» в регулярных сезонах НХЛ Николая Хабибулина, на счету которого 46 таких матчей в 799 сыгранных. Бобровскому для достижения этого показателя потребовалось 734 игры.

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