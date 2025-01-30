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Беннетт — об игре Бобровского с «Кингз»: он стоял на голове и был невероятен

Беннетт — об игре Бобровского с «Кингз»: он стоял на голове и был невероятен
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт прокомментировал игру российского голкипера Сергея Бобровского в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0). Вратарь отразил все 29 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи.

«Бобби стоял на голове и снова сыграл невероятно. Я думаю, это была просто полная 60-минутная игра, которую мы провели очень хорошо. Все звенья играли хорошо, оборона играла хорошо, и мы отлично шли в форчек и ограничили их голевые шансы», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.

Бобровский оформил шат-аут, который стал для него 46-м в карьере. Таким образом, Сергей догнал по количеству «сухарей» в регулярных сезонах НХЛ Николая Хабибулина, на счету которого 46 таких матчей в 799 сыгранных. Бобровскому для достижения этого показателя потребовалось 734 игры.

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