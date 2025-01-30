Капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина перевели из реанимации в палату, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Защитник сломал ребро в столкновении с нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре и был отправлен в реанимацию. Хоккеисты и тренерский штаб «Салавата Юлаева» улетели в Уфу, а Панин находился под присмотром врачей и ночевал в Омске.

Фото: Пресс-сулжба «Салавата Юлаева»

Панин в матче с «Авангардом» провёл на площадке лишь три смены, в общей сложности отыграв чуть более двух минут. Матч с «Авангардом» завершился победой «Салавата Юлаева» со счётом 4:2.

В текущем сезоне на счету защитника уфимского клуба 48 встреч, в которых Григорий Панин набрал 7 (2+5) очков.