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Агент Александра Овечкина заявил о желании россиянина сыграть на Олимпиаде-2026

Агент Александра Овечкина заявил о желании россиянина сыграть на Олимпиаде-2026
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил о желании нападающего сыграть на Олимпиаде-2026 в составе сборной России.

«Саша всегда хочет быть в джерси сборной России, это точно. Но будем ли мы на Олимпиаде… Пока здесь больше вопросов. Поэтому можно только руками развести, что там с Олимпиадой будет», — цитирует Чистякова команда Овечкина в телеграм-канале.

Напомним, решение о допуске (или недопуске) сборной России на Олимпиаду-2026 будет принято на Конгрессе ИИХФ, который пройдёт 2-4 февраля. Зимние Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут 6-22 февраля 2026 года.

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