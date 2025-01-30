Агент Александра Овечкина заявил о желании россиянина сыграть на Олимпиаде-2026

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил о желании нападающего сыграть на Олимпиаде-2026 в составе сборной России.

«Саша всегда хочет быть в джерси сборной России, это точно. Но будем ли мы на Олимпиаде… Пока здесь больше вопросов. Поэтому можно только руками развести, что там с Олимпиадой будет», — цитирует Чистякова команда Овечкина в телеграм-канале.

Напомним, решение о допуске (или недопуске) сборной России на Олимпиаду-2026 будет принято на Конгрессе ИИХФ, который пройдёт 2-4 февраля. Зимние Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут 6-22 февраля 2026 года.