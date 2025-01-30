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Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в авиакатастрофе в США

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в авиакатастрофе в США
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в авиакатастрофе в Вашингтоне.

«Страшная трагедия в Вашингтоне. Авиакатастрофа, десятки погибших. Сообщают, что в самолёте находились фигуристы, наши коллеги по льду, в том числе могли быть и россияне – тренеры и молодые спортсмены, выступавшие за нашу страну на международных турнирах, выигрывавшие медали на соревнованиях высочайшего уровня. Сил и терпения всем, кого коснулась эта ужасная трагедия. Соболезнования семьям, близким и друзьям погибших. Такое не должно случаться. Скорбим», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Матч «Спартак» – СКА 30 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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