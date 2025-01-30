«Спартак» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 января, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 января 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третий матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущем матче в начале января в Санкт-Петербурге «Спартак» одержал разгромную победу со счётом 5:0. Первую личную встречу сезона в Москве выиграли хоккеисты санкт-петербургского клуба со счётом 5:2.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ. СКА расположился на шестой строчке в таблице Запада.