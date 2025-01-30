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«Спартак» — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Спартак» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

«Спартак» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 30 января, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третий матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущем матче в начале января в Санкт-Петербурге «Спартак» одержал разгромную победу со счётом 5:0. Первую личную встречу сезона в Москве выиграли хоккеисты санкт-петербургского клуба со счётом 5:2.

Матч «Спартак» – СКА 30 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

На данный момент «Спартак» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ. СКА расположился на шестой строчке в таблице Запада.

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