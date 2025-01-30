Кросби вышел на четвёртое место по числу победных голов среди центрфорвардов в истории НХЛ
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал автором победного гола в овертайме матча с «Ютой» (3:2). Этот гол стал для канадского форварда 95-м победным в карьере.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сергачёв (Шмальц, Кули) – 14:51 (pp) 1:1 Петтерссон (Кросби, Грызлик) – 26:40 2:1 Карконе (Марино, Бьюгстад) – 28:36 2:2 Карлссон – 46:17 2:3 Кросби (Гласс, Ракелль) – 63:54
Кросби обошёл Стива Айзермана и вышел на чистое четвёртое место по числу победных голов среди центрфорвардов в истории НХЛ. Больше канадского форварда в истории лиги победных голов забили центрфорварды Матс Сундин (96), Патрик Марло (109) и Фил Эспозито (118).
Среди всех игроков НХЛ Кросби занимает 13-е место по числу победных голов в истории лиги. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Кросби провёл 1325 матчей, в которых набрал 1651 очко — забил 608 голов и отдал 1043 результативные передачи.
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