Кросби вышел на четвёртое место по числу победных голов среди центрфорвардов в истории НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал автором победного гола в овертайме матча с «Ютой» (3:2). Этот гол стал для канадского форварда 95-м победным в карьере.

Кросби обошёл Стива Айзермана и вышел на чистое четвёртое место по числу победных голов среди центрфорвардов в истории НХЛ. Больше канадского форварда в истории лиги победных голов забили центрфорварды Матс Сундин (96), Патрик Марло (109) и Фил Эспозито (118).

Среди всех игроков НХЛ Кросби занимает 13-е место по числу победных голов в истории лиги. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Кросби провёл 1325 матчей, в которых набрал 1651 очко — забил 608 голов и отдал 1043 результативные передачи.