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Кросби вышел на четвёртое место по числу победных голов среди центрфорвардов в истории НХЛ

Кросби вышел на четвёртое место по числу победных голов среди центрфорвардов в истории НХЛ
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал автором победного гола в овертайме матча с «Ютой» (3:2). Этот гол стал для канадского форварда 95-м победным в карьере.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сергачёв (Шмальц, Кули) – 14:51 (pp)     1:1 Петтерссон (Кросби, Грызлик) – 26:40     2:1 Карконе (Марино, Бьюгстад) – 28:36     2:2 Карлссон – 46:17     2:3 Кросби (Гласс, Ракелль) – 63:54    

Кросби обошёл Стива Айзермана и вышел на чистое четвёртое место по числу победных голов среди центрфорвардов в истории НХЛ. Больше канадского форварда в истории лиги победных голов забили центрфорварды Матс Сундин (96), Патрик Марло (109) и Фил Эспозито (118).

Среди всех игроков НХЛ Кросби занимает 13-е место по числу победных голов в истории лиги. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Кросби провёл 1325 матчей, в которых набрал 1651 очко — забил 608 голов и отдал 1043 результативные передачи.

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