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Бывший защитник НХЛ Здено Хара стал консультантом «Бостона» — Boston Globe

Бывший защитник НХЛ Здено Хара стал консультантом «Бостона» — Boston Globe
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Бывший защитник НХЛ Здено Хара стал консультантом «Бостон Брюинз», сообщает Boston Globe.

«Брюинз» рады возможности приветствовать Здено Хару в роли консультанта, который будет поддерживать наших игроков и тренеров. У нас было открытое приглашение и постоянный диалог со Здено, чтобы вернуться в каком-либо качестве в клуб, когда он посчитает это правильным как для него, так и для его семьи.

Здено недавно дал понять, что он заинтересован в помощи и участии. Хотя его график и роль ещё не утверждены, мы считаем, что он может оказать положительное влияние на организацию в качестве наставника для наших игроков и советника для нашего тренерского состава», — цитирует генменеджера клуба Дона Суини Boston Globe.

По ходу карьеры в НХЛ Хара принял участие в 1680 матчах, в которых набрал 680 (209+471) очков при показателе полезности «+301». Хара был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ 1996 года, в команде он как начал карьеру, так её и завершил. Наиболее известен Здено по выступлениям за «Бостон», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.

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