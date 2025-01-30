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Мэттью Ткачук сравнялся со своим отцом Китом по числу матчей с тремя и более очками в НХЛ

Мэттью Ткачук сравнялся со своим отцом Китом по числу матчей с тремя и более очками в НХЛ
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэтью Ткачук отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Лос-Анджелес Кингз». Для форварда эта игра стала 60-й в карьере с тремя и более очками.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55     2:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 44:43 (pp)     3:0 Ткачук (Луостаринен, Экблад) – 58:48    

Мэттью Ткачук сравнялся со своим отцом Китом Ткачуком по числу матчей с тремя и более очками в НХЛ. Форвард «Пантерз» вышел на пятое место среди американских игроков за последние 30 лет по матчам с тремя и более очками.

Больше всех матчей с тремя и более очками среди американских хоккеистов с сезона-1994/1995 провёл нападающий Патрик Кейн (108 матчей). Второе место занимает Джон Леклер (68), на третьем Джо Павелски (63), четвёртое место занял Майк Модано (62). Также 60 матчей с тремя и более очками провёл трагически погибший уроженец США Джонни Годро.

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