Мэттью Ткачук сравнялся со своим отцом Китом по числу матчей с тремя и более очками в НХЛ

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэтью Ткачук отметился голом и двумя результативными передачами в победном матче с «Лос-Анджелес Кингз». Для форварда эта игра стала 60-й в карьере с тремя и более очками.
Мэттью Ткачук сравнялся со своим отцом Китом Ткачуком по числу матчей с тремя и более очками в НХЛ. Форвард «Пантерз» вышел на пятое место среди американских игроков за последние 30 лет по матчам с тремя и более очками.
Больше всех матчей с тремя и более очками среди американских хоккеистов с сезона-1994/1995 провёл нападающий Патрик Кейн (108 матчей). Второе место занимает Джон Леклер (68), на третьем Джо Павелски (63), четвёртое место занял Майк Модано (62). Также 60 матчей с тремя и более очками провёл трагически погибший уроженец США Джонни Годро.
- 30 января 2025
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