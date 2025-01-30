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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 30 января

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 30 января
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Сегодня, 30 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 7-й тур
30 января 2025, четверг. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 5
Барыс
Астана
0:1 Канкин (Саркенов) – 02:25 (3x3)     1:1 Павлович – 02:58 (3x3)     1:2 Корчагин – 04:17     1:3 Корчагин – 06:59     2:3 Паценкин (Павлович) – 07:18 (3x3)     2:4 Сагымбаев (Саркенов) – 10:33 (3x3)     3:4 Лукашевич (Анисимов) – 12:14 (3x3)     3:5 Канкин (Дударкиев) – 14:45 (3x3)     4:5 Анисимов (Лисичкин) – 15:01 (3x3)     5:5 Лукашевич (Слыш ) – 15:47 (3x3)     6:5 Захаров (Лисичкин) – 17:17 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 7-й тур
30 января 2025, четверг. 10:50 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 5
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Дрожжин – 02:49 (3x3)     0:2 Дрожжин (Муравьёв) – 03:34 (3x3)     1:2 Анисимов (Слыш ) – 04:59 (3x3)     1:3 Горохов (Муравьёв) – 06:59 (3x3)     2:3 Захаров (Павлович) – 09:45 (3x3)     2:4 Дрожжин (Муравьёв) – 14:12 (3x3)     3:4 Захаров (Лисичкин) – 14:46 (3x3)     4:4 Павлович (Слыш ) – 20:17 (3x3)     4:5 Муравьёв – 21:00    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 7-й тур
30 января 2025, четверг. 11:45 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
9 : 2
Барыс
Астана
1:0 Хмелевски (Сулейманов) – 01:49 (3x3)     2:0 Сулейманов – 03:48     2:1 Сагымбаев (Саркенов) – 04:45 (3x3)     3:1 Хамматов (Сулейманов) – 14:48 (3x3)     4:1 Сулейманов (Макаров) – 17:28 (3x3)     5:1 Шулаков – 18:06 (3x3)     6:1 Щитов (Дергунов) – 18:34 (3x3)     6:2 Русланулы (Корчагин) – 19:01 (3x3)     7:2 Щитов – 19:32 (3x3)     8:2 Хмелевски (Шулаков) – 20:31 (3x3)     9:2 Щитов (Хмелевски) – 20:49 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 7-й тур
30 января 2025, четверг. 12:40 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 4
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Хамматов (Сулейманов) – 05:31 (3x3)     1:1 Дрожжин (Городилов) – 06:10 (3x3)     2:1 Сулейманов (Хамматов) – 07:40 (3x3)     3:1 Сулейманов – 08:20     4:1 Хамматов (Шулаков) – 13:26 (3x3)     4:2 Муравьёв (Горохов) – 17:45 (3x3)     4:3 Чупин (Курбанов) – 19:01 (3x3)     4:4 Муравьёв (Дрожжин) – 19:56 (3x3)     5:4 Хмелевски – 21:00    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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