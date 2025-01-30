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Болельщики «Юты» выберут название и логотип команды из трёх вариантов

Болельщики «Юты» выберут название и логотип команды из трёх вариантов
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Болельщики хоккейного клуба Юты, которые посетят любую из следующих четырёх домашних игр, получат возможность принять участие в следующем этапе опроса, чтобы проголосовать за постоянное название команды и выбрать её логотип.

После серии раундов осталось лишь три варианта: «Юта Хоккей Клаб», «Юта Мамонт» и «Юта Уосатч». В финальный этап голосования должен был попасть вариант «Юта Йети», но он был исключён из-за проблем с торговой маркой. Вместо него был добавлен вариант «Юта Уосатч» в честь горного хребта протяжённостью 260 км от границы штатов Юта и Айдахо на юг, до центральной части Юты.

Многоэтапный процесс опроса начался прошлой весной, когда клуб пригласил болельщиков хоккея Юты номинировать и голосовать за любимые названия команд. Это дало 20 потенциальных названий для 1-го тура голосования болельщиков, а 2-й тур был сужен до шести вариантов. Болельщики продемонстрировали свой энтузиазм, отдав более 750 тыс. голосов.

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