«Не нервничал так с моей первой игры в НХЛ». Даути поделился эмоциями от дебюта в сезоне

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути поделился эмоциями от своего дебютного матча в текущем сезоне в игре с «Флоридой» (0:3). Опытнейший игрок обороны пропустил 47 матчей из-за перелома лодыжки, полученного в предсезонке.

«Это было потрясающе, но в начале матча я очень нервничал. Честно говоря, я никогда так не нервничал со времён моей первой игры в НХЛ. Неважно, как усердно ты тренируешься и работаешь, ничто не сравнится со скоростью настоящей игры. Я становился увереннее по ходу игры, чувствовал себя лучше и комфортнее. К третьему периоду я полностью почувствовал себя самим собой», — цитирует Даути пресс-служба клуба.

Даути провёл на площадке 23 минуты и 51 секунду, завершив матч с показателем полезности «-2».