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«Не нервничал так с моей первой игры в НХЛ». Даути поделился эмоциями от дебюта в сезоне

«Не нервничал так с моей первой игры в НХЛ». Даути поделился эмоциями от дебюта в сезоне
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Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути поделился эмоциями от своего дебютного матча в текущем сезоне в игре с «Флоридой» (0:3). Опытнейший игрок обороны пропустил 47 матчей из-за перелома лодыжки, полученного в предсезонке.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 04:55     2:0 Барков (Ткачук, Райнхарт) – 44:43 (pp)     3:0 Ткачук (Луостаринен, Экблад) – 58:48    

«Это было потрясающе, но в начале матча я очень нервничал. Честно говоря, я никогда так не нервничал со времён моей первой игры в НХЛ. Неважно, как усердно ты тренируешься и работаешь, ничто не сравнится со скоростью настоящей игры. Я становился увереннее по ходу игры, чувствовал себя лучше и комфортнее. К третьему периоду я полностью почувствовал себя самим собой», — цитирует Даути пресс-служба клуба.

Даути провёл на площадке 23 минуты и 51 секунду, завершив матч с показателем полезности «-2».

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