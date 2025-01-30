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Игроки «Авангарда» Якупов, Коледов и Башкиров навестили Григория Панина в больнице

Игроки «Авангарда» Якупов, Коледов и Башкиров навестили Григория Панина в больнице
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Игроки «Авангарда» Наиль Якупов, Павел Коледов и Данил Башкиров навестили капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина в больнице. Защитник сломал ребро в столкновении с нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре и был отправлен в реанимацию. Хоккеисты и тренерский штаб «Салавата Юлаева» улетели в Уфу, а Панин находился под присмотром врачей и ночевал в Омске. Ранее хоккеист был переведён из реанимации в палату.

«Вернёмся ещё сильнее! Всем спасибо за слова поддержки!» — написал Панин в своём телеграм-канале и выложил совместную фотографию.

Фото: телеграм-канал Панина

Панин в матче с «Авангардом» провёл на площадке лишь три смены, в общей сложности отыграв чуть более двух минут. Матч с «Авангардом» завершился победой «Салавата Юлаева» со счётом 4:2.

Матч «Спартак» – СКА 30 января можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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