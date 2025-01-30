Защитник Михаил Сергачёв высказался об игре «Юты» в дебютном сезоне НХЛ

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв высказался об игре команды в текущем сезоне. «Юта» выступает в НХЛ первый сезон, франшиза ранее переехала из Аризоны. Команда чередует победы и поражения, на данный момент отставая от зоны плей-офф на шесть очков.

«Я не знаю, что нужно, чтобы наладить нашу игру, но я думаю, что лидеры команды и тренеры делают всё возможное, чтобы попытаться изменить ситуацию. Мы не можем быть слишком негативными по этому поводу, но также мы не можем быть довольными текущим положением дел. Мы обсудим это завтра», — цитирует Сергачёва пресс-служба клуба.

Россиянин в межсезонье был обменян из «Тампа-Бэй». В текущем сезоне на счету Сергачёва 31 (9+22) очко в 45 матчах.