Защитник Михаил Сергачёв высказался об игре «Юты» в дебютном сезоне НХЛ
Поделиться
Защитник «Юты» Михаил Сергачёв высказался об игре команды в текущем сезоне. «Юта» выступает в НХЛ первый сезон, франшиза ранее переехала из Аризоны. Команда чередует победы и поражения, на данный момент отставая от зоны плей-офф на шесть очков.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 05:30 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 3
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сергачёв (Шмальц, Кули) – 14:51 (pp) 1:1 Петтерссон (Кросби, Грызлик) – 26:40 2:1 Карконе (Марино, Бьюгстад) – 28:36 2:2 Карлссон – 46:17 2:3 Кросби (Гласс, Ракелль) – 63:54
«Я не знаю, что нужно, чтобы наладить нашу игру, но я думаю, что лидеры команды и тренеры делают всё возможное, чтобы попытаться изменить ситуацию. Мы не можем быть слишком негативными по этому поводу, но также мы не можем быть довольными текущим положением дел. Мы обсудим это завтра», — цитирует Сергачёва пресс-служба клуба.
Россиянин в межсезонье был обменян из «Тампа-Бэй». В текущем сезоне на счету Сергачёва 31 (9+22) очко в 45 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 января 2025
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:33
-
08:30
-
08:10
-
07:40
-
07:05
-
06:43
-
06:05
-
05:44
-
05:40
-
05:37