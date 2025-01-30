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«Салават Юлаев» поблагодарил «Авангард» за оказание помощи в госпитализации Панина

«Салават Юлаев» поблагодарил «Авангард» за оказание помощи в госпитализации Панина
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«Салават Юлаев» поблагодарил «Авангард» за оказание помощи в госпитализации капитана уфимского клуба Григория Панина, получившего перелом ребра в матче с омской командой.

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выражает благодарность хоккейному клубу «Авангард» за оперативное оказание помощи в экстренной госпитализации и организации лечения капитана нашей команды Григория Панина. Все мы одна большая хоккейная семья», — говорится в сообщении пресс-службы уфимского клуба.

Защитник сломал ребро в столкновении с нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре и был отправлен в реанимацию. На данный момент Панин переведён в палату в одной из омских больниц.

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