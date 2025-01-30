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В Минспорта Челябинской области назвали условие для появления новой арены «Трактора»

В Минспорта Челябинской области назвали условие для появления новой арены «Трактора»
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Исполняющая обязанности министра спорта Челябинской области Анна Кодина заявила, что для появления новой арены «Трактора» необходима победа в Кубке Гагарина.

«Если Кубок Гагарина приедет в Челябинск, мы будем рассматривать этот вопрос», — приводит слова Кодиной URA.Ru.

По словам Анны Кодиной, на данном этапе существующая арена вполне способна вместить всех фанатов хоккея. Однако в случае дальнейшего успеха «Трактора» и завоевания Кубка Гагарина начнётся рассмотрение вопросов о возможном строительстве новой арены.

В нынешнем сезоне «Трактор» сыграл 52 матча, в которых набрал 70 очков. Челябинский клуб занимает первое место в таблице Востока.

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