Ожиганов: «Локомотив» может быть эталоном для тех, кому нравится оборонительный хоккей

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался об игре ярославского «Локомотива» под руководством Игоря Никитина.

— «Локомотив» Никитина — эталонная команда?

— У нас хватает разноплановых команд. Есть оборонительные, которые играют весь сезон, как в плей-офф. Есть такие, как «Северсталь», привносящие новый стиль. Так что «Локомотив» может быть эталоном для тех, кому нравится оборонительный хоккей. Каждый сумеет выбрать себе ориентир, исходя из взглядов на игру.

— «Динамо» идёт путём «Локомотива»?

— Мы идём своим путём. У нас ещё есть проблемы, которые нужно исправить. И мы знаем, как это сделать, — приводит слова Ожиганова сайт КХЛ.