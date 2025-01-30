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«Одно решение — не выходить на лёд». Сушинский — об участившихся травмах в КХЛ

«Одно решение — не выходить на лёд». Сушинский — об участившихся травмах в КХЛ
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Чемпион мира Максим Сушинский оценил заявление Континентальной хоккейной лиги об ужесточении наказания игроков, нанёсших травмы соперникам, и высказался об участившихся увечьях в КХЛ.

«Вижу только одно решение — не выходить на лёд. Другого варианта тут нет. Это — хоккей, в нём всегда были травмы, поскольку это контактный вид спорта. Борьба на каждом участке площадки, поэтому повреждения неизбежны», — приводит слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

Напомним, 28 января нападающий «Локомотива» Максим Шалунов был дисквалифицирован на два матча.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг предложил за удары в голову давать хоккеистам КХЛ дисквалификации.

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