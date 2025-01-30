Юрзинов — о развитии Демидова: в СКА идёт внутренняя работа, налажен тренировочный процесс

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший рассказал о причинах хорошей игры нападающего СКА Ивана Демидова.

— Для меня самое главное, что Демидов уже стал одной из центральных фигур и СКА, и всей КХЛ. Многие его смены показывают не только талант, но и игровую зрелость. Значит, происходит самое главное — рост и формирование мастера.

— За счёт чего?

— В СКА идёт большая внутренняя работа, налажен тренировочный процесс. Как следствие, прогрессирует не только Демидов, но и другие молодые игроки.

Тренеры выполняют свою роль, а их дополняют опытные игроки, многое завоевавшие в мировом хоккее. Уже отмечал вклад в развитие Демидова такого мастера, как Евгений Кузнецов, который умеет и любит общаться с молодёжью. Но в СКА в раздевалке есть и другие учителя — например, Сергей Плотников или Михаил Григоренко, — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.