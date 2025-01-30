Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрзинов — о развитии Демидова: в СКА идёт внутренняя работа, налажен тренировочный процесс

Юрзинов — о развитии Демидова: в СКА идёт внутренняя работа, налажен тренировочный процесс
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший рассказал о причинах хорошей игры нападающего СКА Ивана Демидова.

— Для меня самое главное, что Демидов уже стал одной из центральных фигур и СКА, и всей КХЛ. Многие его смены показывают не только талант, но и игровую зрелость. Значит, происходит самое главное — рост и формирование мастера.

— За счёт чего?
— В СКА идёт большая внутренняя работа, налажен тренировочный процесс. Как следствие, прогрессирует не только Демидов, но и другие молодые игроки.

Тренеры выполняют свою роль, а их дополняют опытные игроки, многое завоевавшие в мировом хоккее. Уже отмечал вклад в развитие Демидова такого мастера, как Евгений Кузнецов, который умеет и любит общаться с молодёжью. Но в СКА в раздевалке есть и другие учителя — например, Сергей Плотников или Михаил Григоренко, — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Иван Демидов установил рекорд СКА как автор самого молодого хет-трика за историю клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android