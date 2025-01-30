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Сборная Финляндии назвала имя капитана на Турнир четырёх наций

Сборная Финляндии назвала имя капитана на Турнир четырёх наций
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Сборная Финляндии назначила нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова капитаном на Турнир четырёх наций.

Помощниками Баркова стали Себастьян Ахо, Микко Рантанен (оба — «Каролина Харрикейнз») и Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе Шаркс»).

Фото: NHL

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

Ранее финский нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне высказался о противостоянии со сборной Швеции в рамках Турнира четырёх наций — 2025.

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