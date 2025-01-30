Яромир Ягр прокомментировал продажу 80% акций «Кладно»

Сегодня, 30 января, состоялась пресс-конференция по итогам продажи 80% акций клуба «Кладно». Владелец Яромир Ягр продал акции бизнесмену Томашу Драстилу. Напомним, Ягр приобрёл контрольный пакет акций «Кладно» в 2011 году.

«Для клуба это был вопрос выживания. Мы были в окопе, когда по нам стреляли, но выжили. Теперь новая армия пришла, чтобы освободить нас. У нас был самый низкий бюджет, и мы были последними, кому предлагали игроков. Это должно было измениться.

Начинается новая эра, и я надеюсь, что она будет более успешной. Я не могу гарантировать, что мы выиграем титул, но верю, что мы будем очень близки с новым владельцем», — приводит слова Ягра Sport.cz.

В текущем сезоне 52-летний нападающий набрал 12 очков в 29 матчах сезона — забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.