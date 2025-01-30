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Экс-игрок СКА: Овечкину по силам сыграть на Олимпиаде-2026, он — русская машина!

Экс-игрок СКА: Овечкину по силам сыграть на Олимпиаде-2026, он — русская машина!
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Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил вероятность участия российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Олимпийских играх — 2026 при условии допуска сборной России.

— К этому моменту Овечкину будет уже 40. Как думаете, способен ли Александр выдержать нагрузки?
— Есть примеры игроков: Игорь Ларионов и Павел Дацюк. Овечкин — русская машина! Ему, мне кажется, всё по силам. Было бы круто, если бы Александр Овечкин там сыграл.

— Как считаете, Александр был бы главным лидером сборной России?
— Думаю, что точно был бы главным авторитетом, но и человеком, который может забить гол со своей позиции в большинстве, — приводит слова Сафронова «Спорт день за днем».

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