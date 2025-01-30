Виктор Хедман стал капитаном сборной Швеции на Турнир четырёх наций

Сборная Швеции назначила защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктора Хедмана капитаном на Турнир четырёх наций.

Помощниками Хедмана стали Маттиас Экхольм («Эдмонтон Ойлерз»), Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз») и Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»).

Фото: NHL

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

Отметим, что сборная России не примет участия в соревновании.

Ранее сборная Финляндии назвала имя капитана и помощников на Турнир четырёх наций.