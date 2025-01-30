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Вячеслав Фетисов рассказал, как Владимир Путин изменил его судьбу

Вячеслав Фетисов рассказал, как Владимир Путин изменил его судьбу
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил слова благодарности президенту России Владимиру Путину за поддержку.

«В политике уже 23 года. Если сравнивать спортивную и политическую карьеры, то везде нужно быть целеустремлённым и работоспособным. Но политика — немного другая история. Мне многое удалось сделать: и канал «Спорт» появился, и президентские стипендии, проведённые Олимпиада и Универсиада, закон приняли, по которому страна живёт сегодня. Тренерская работа сильно помогла переключиться на роль руководителя: это подготовка, анализ, психология, взаимодействие с партнёрами. Благодарен Владимиру Владимировичу Путину за то, что он в своё время увидел во мне руководителя и, по сути, изменил мою судьбу.

Я бы и сейчас играл в хоккей, если бы физиология позволяла. Но есть лимит для спорта высших достижений. Политика — совершенно иная ответственность с другими правилами игры. Я счастлив, что мне удалось добиться больших высот как в спорте, так и в роли руководителя. Стараюсь делать своё дело хорошо. Карьера насыщенная, но что-то мне подсказывает: будет ещё что-то впереди», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

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