Вячеслав Фетисов рассказал, как Владимир Путин изменил его судьбу

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил слова благодарности президенту России Владимиру Путину за поддержку.

«В политике уже 23 года. Если сравнивать спортивную и политическую карьеры, то везде нужно быть целеустремлённым и работоспособным. Но политика — немного другая история. Мне многое удалось сделать: и канал «Спорт» появился, и президентские стипендии, проведённые Олимпиада и Универсиада, закон приняли, по которому страна живёт сегодня. Тренерская работа сильно помогла переключиться на роль руководителя: это подготовка, анализ, психология, взаимодействие с партнёрами. Благодарен Владимиру Владимировичу Путину за то, что он в своё время увидел во мне руководителя и, по сути, изменил мою судьбу.

Я бы и сейчас играл в хоккей, если бы физиология позволяла. Но есть лимит для спорта высших достижений. Политика — совершенно иная ответственность с другими правилами игры. Я счастлив, что мне удалось добиться больших высот как в спорте, так и в роли руководителя. Стараюсь делать своё дело хорошо. Карьера насыщенная, но что-то мне подсказывает: будет ещё что-то впереди», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».