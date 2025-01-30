«Барыс» отправился на выезд без 12 игроков основного состава

«Барыс» отправился в выездное турне на игры с «Авангардом», «Амуром» и «Адмиралом» без 11 человек основного состава, которые находятся в расположении национальной сборной Казахстана. Кроме того, в составе отсутствует форвард Антон Бурдасов.

Вратари: Никита Бояркин, Юхан Маттссон, Артём Шестаков.

Защитники: Виктор Антипин, Роман Большедворский, Мади Диханбек, Аслан Жусупбеков, Хакназар Кенесбай, Бейбарыс Оразов (присоединится к команде после Кубка Вызова), Илья Хохлов.

Нападающие: Станислав Бочаров, Артур Гросс, Саян Данияр, Дамир Жафяров, Динмухамед Кайыржан, Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Батырлан Муратов, Иван Николишин, Михаил Рахманов, Никита Сетдиков, Семён Симонов, Николай Шульга.

Капитаном команды на ближайшие матчи назначен Иван Николишин. Помогать ему будут Михаил Рахманов и Дамир Жафяров.

Напомним, 11 хоккеистов осинового состава «Барыса» сыграют за национальную команду на Азиатских играх, которые пройдут с 7 по 14 февраля в Харбине.