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«Спартак» — СКА. Прямая трансляция
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Доминик Гашек рассказал о своём отношении к России во время игры за «Спартак»

Доминик Гашек рассказал о своём отношении к России во время игры за «Спартак»
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Экс-вратарь сборной Чехии Доминик Гашек рассказал о своём отношении к России во время игры за московский «Спартак» в сезоне-2010/2011.

— Некоторые вам говорят, что в конце игровой карьеры вы тоже работали в России. Они связывают это с тем, что вы сейчас обвиняете российских хоккеистов. Как вы на это реагируете?
— Мне нечего об этом сказать. Пятнадцать лет назад я считал Россию страной, которая, скорее всего, двигалась в правильном направлении. В то время я никогда бы не подумал, что в следующие четыре года они будут в Крыму, а затем начнут спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) на Украине. Вы всегда основываетесь на том, что знаете и умеете. Я вообще понятия не имел, к тому же я играл в хоккей и меня не волновали эти вещи. Хотя я воспринимал Россию как страну, которая отстаёт от нас с точки зрения демократии, но движется в правильном направлении. Это оказалось неправильным. И именно поэтому я сейчас так громко говорю.

В то время мировые и чешские политики должны были гораздо лучше оценить Россию, они должны были видеть гораздо дальше, чем я. Но они не знали, как это оценить, и давали нам неверную информацию, точнее прогнозы. Именно поэтому я сейчас активен, чтобы подобные ошибки не повторились, — приводит слова Гашека чешское издание Aktualne.

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