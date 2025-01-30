Макдэвид и Драйзайтль вошли в символическую сборную «Эдмонтона» XXI века

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила две символические сборные «Эдмонтон Ойлерз» XXI века.
Символические сборные «Эдмонтона» за первую четверть XXI века выглядят так:
Первая пятёрка + вратарь:
Леон Драйзайтль (нападающий);
Коннор Макдэвид (нападающий);
Райан Ньюджент-Хопкинс (нападающий);
Эван Бушар (защитник);
Дарнелл Нурс (защитник);
Дуэйн Ролосон (вратарь).
Вторая пятёрка + вратарь:
Алеш Гемски (нападающий);
Шон Хоркофф (нападающий);
Райан Смит (нападающий);
Маттиас Экхольм (защитник);
Джейсон Смит (защитник);
Томми Сало (вратарь).
Ранее стало известно, что российский экс-вратарь Евгений Набоков вошёл в символическую сборную «Сан-Хосе Шаркс» XXI века.