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Визор форварда «Трактора» Кадейкина раскололся надвое после удара клюшкой

Визор форварда «Трактора» Кадейкина раскололся надвое после удара клюшкой
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В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимает челябинский «Трактор». После первого периода счёт не открыт — 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
3-й период
0 : 0
Трактор
Челябинск

В одном из эпизодов встречи нападающему челябинского клуба Александру Кадейкину попали клюшкой в визор, после чего защита раскололась надвое.

На счету 31-летнего нападающего в текущем сезоне 34 очка в 51 матче. Кадейкин забросил 19 шайб и отдал 15 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне «Трактор» сыграл 52 матча, в которых набрал 70 очков. Челябинский клуб занимает первое место в таблице Востока.

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