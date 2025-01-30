Визор форварда «Трактора» Кадейкина раскололся надвое после удара клюшкой

В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимает челябинский «Трактор». После первого периода счёт не открыт — 0:0.

В одном из эпизодов встречи нападающему челябинского клуба Александру Кадейкину попали клюшкой в визор, после чего защита раскололась надвое.

На счету 31-летнего нападающего в текущем сезоне 34 очка в 51 матче. Кадейкин забросил 19 шайб и отдал 15 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне «Трактор» сыграл 52 матча, в которых набрал 70 очков. Челябинский клуб занимает первое место в таблице Востока.